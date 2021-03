Fiuk fez um bolo com cobertura de chocolate na madrugada desta terça. Ao ver Juliette se servindo, ele avisou: a cobertura é pra todo mundo, tá? Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:31 | Atualizado 23/03/2021 15:31

Na tarde desta terça-feira, Juliette desabafou com Camilla sobre a briga com Fiuk. No momento em que as duas estavam conversando sobre a treta da madrugada, o cantor entrou no quarto e percebeu que o papo se tratava sobre ele.

A paraibana terminou de conversar com Camilla e saiu do cômodo. Ao ver a influencer sozinha, Fiuk questionou: "Desculpa perguntar, mas a conversa era sobre mim?".

"Era sim, ela está chateada", respondeu Camilla. "Gente que prefere não resolver e sai espalhando tudo", reclamou Fiuk, que continuou: "Cami, tem que tomar muito cuidado com a Juliette".

"Ai meu Deus", respondeu Camilla, incomodada com a situação. "Eu só quero te dar um exemplo. Eu não gosto de brigar, eu preferi fazer a calda. Ela se coloca nesse lugar de vítima", continuou Fiuk.

Nesse momento, Camilla discordou do cantor. "Ah, não acho, ela se coloca no lugar de quem está chateado, não é de vitima não. Acho que vocês dois estão com falta de comunicação", respondeu.