Rio - Após uma overdose de drogas em 2018, Demi Lovato revelou que passou por períodos delicados tentando não ter uma recaída. Em entrevista à revista "PAPER", a cantora disse que quase voltou para as drogas após comentários sobre seu corpo.



"Acho que foi logo depois que saí da reabilitação em 2018. Vi um artigo em algum lugar que dizia que eu estava obesa mórbida”, disse. Enquanto explicava o motivo de não ler reportagens sobre si ou comentários nas redes sociais, ela admitiu: “E esse é o maior gatilho que você poderia escrever sobre alguém com transtorno alimentar. Aquilo foi péssimo e eu queria parar, queria usar [drogas], queria desistir".

Em seguida, a cantora disse que "os pontos positivos superam os negativos" e continuou: "Eu acho que se eles não superassem, eu não estaria fazendo isso". Desde 2016 Demi fala abertamente sobre viver com um transtorno alimentar, revelando sua luta com "dietas extremas" e problemas com o corpo. Para a "PAPER", Lovato ainda explicou seu progresso com a “recuperação alimentar”, enquanto explicava sua escolha de ser “sóbria com moderação”."A forma como vim a fazer isso é que voltei ao tratamento depois [da overdose], em 2019, depois de escorregar nas substâncias", disse. "Eu tinha me saído muito bem com meu distúrbio alimentar, em comparação com os anos anteriores. E quando voltei, meu terapeuta, meu especialista em transtornos alimentares lá, disse, 'Como você se sente com a recuperação alimentar?' E eu fiquei tipo, 'Eu me sinto muito bem, mas acho que é porque legalizei muito'", continuou."Eu sinto que queria ter um grande entendimento por mim mesma antes de contar ao mundo sobre isso, e também, é muito importante notar que só porque estou tentando fazer isso não significa que seja para todos. Assim como as visões dogmáticas de sobriedade completa, essa não é uma solução que sirva para todos", completou.