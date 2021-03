Mayra Cardi e Arthur Aguiar Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 17:48 | Atualizado 23/03/2021 18:40

Rio - Após algumas especulações sobre a relação entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar, o cantor usou as redes sociais para responder aos seguidores. Sem falar abertamente se reatou o casamento com a influenciadora, o ator afirmou que não vai falar sobre o assunto "com todas as letras".



"Nem tudo precisa ser dito com todas as letras e palavras. Quem quiser ver… Só não vê quem não quer. Não esperem que tudo seja dito com todas as letras e todas as palavras, não irá acontecer", disse, em resposta a um seguidor que questionou o status da relação. "A vida está aí para a gente viver e ela está sendo vivida dia a dia. Agora se você ainda não entendeu, não há nada que eu possa fazer. E para quem torceu e torce, minha gratidão profunda. Com certeza a sua energia positiva chegou aqui", completou.