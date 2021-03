Gal Gadot Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 19:56

Rio - "Morte no Nilo", filme estrelado por Gal Gadot, que também deu vida a Mulher-Maravilha, e Armie Hammer, foi adiado para fevereiro de 2022. A produção está em meio à polêmica de canibalismo envolvendo o ator, que também é investigado por estupro, pela polícia de Los Angeles, na Califórnia.

Adiado pela terceira vez, o filme tinha estreia prevista para setembro deste ano. Hammer tem sido alvo de diversas acusações de ex-namoradas que afirmam terem sidos vítimas de estupro, assédio sexual e abusos de suposta natureza canibal.

Entre as acusações, uma ex de Hammer, Paige Loreze, alegou ter tido a região íntima marcada à faca com a inicial do ator. Outras mulheres afirmam que ele falava sobre praticar canibalismo com elas.

"Morte no Nilo" é a sequência de "Assassinato no Expresso Oriente", de 2017, que acompanha as aventuras do detetive Hercule Poirot.