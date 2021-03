Por O Dia

Publicado 23/03/2021 21:18 | Atualizado 23/03/2021 21:22

Juliette foi, mais uma vez, pauta na maior parte do dia no "Big Brother Brasil 21". Durante a madrugada, a sister e Fiuk se desentenderam por causa de um bolo e isso foi o suficiente para a advogada ser bastante criticada por outros brothers ao longo desta terça-feira. Além disso, uma fala de Sarah sobre o coronavírus deu o que falar nas redes sociais. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas de programa.

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, Fiuk descreveu Juliette como "possessiva". A paraibana não gostou do adjetivo e resolveu tirar satisfações com o participante durante a madrugada . "A frase que você usou para justificar, eu pensei que você fosse falar algo seu, você falou algo de outra pessoa", disparou Juliette para Fiuk, que respondeu: "Você sempre vem com isso, Juliette".