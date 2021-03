Rainha Elizabeth II mencionou, em um discurso televisionado, a importância da 'dedicação ao dever' BUCKINGHAM PALACE / AFP

Rio - Zara Tindall, neta da Rainha Elizabeth II, deu à luz ao terceiro filho no banheiro de casa. O marido de Zara revelou que o parto, que aconteceu no último domingo, foi normal. Segundo o "The Sun", o ex-jogador de rugby Mike Tindall falou sobre o assunto durante uma entrevista ao podcast "The Good, The Bad and The Rugby".



“O domingo foi maravilhoso porque um garotinho chegou aqui em casa! Isso aí, foi brilhante, às 18h. Ele nasceu com 3,7 Kg, muito lindo. Chegou rápido, não deu tempo de irmos para o hospital, foi no chão do banheiro!”, disse o ex-atleta.