Por iG

Publicado 24/03/2021 14:56 | Atualizado 24/03/2021 14:56

Luciano Huck publicou no Instagram o presente diferente que recebeu. O apresentador ganhou uma foto dele com a família em plena Estação Espacial Internacional, a maior estrutura já montada pelo homem no espaço, orbitando a Terra.

