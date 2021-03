Miá Mello Divulgação/National Geographic Brasil

Publicado 24/03/2021 16:32 | Atualizado 24/03/2021 16:36

io - Miá Mello vai comandar a nova atração do National Geographic, o talk-show "Posso Explicar". O programa estreia nesta quarta-feira e conta com a presença de convidados famosos, com o objetivo de mostrar que é possível unir entretenimento e ciência.



Além de Miá, o público verá Allan Rodrigues, João Brasil e André Luís Rua, mais conhecido como Pinguim. Em julho, a atração também estará disponível na plataforma de streaming da Disney.