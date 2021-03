Miley Cirus como Hannah Montana Reprodução da internet

24/03/2021

Rio - Miley Cyrus emocionou os fãs de Hannah Montana ao compartilhar uma carta aberta nesta quarta-feira, data em que a estreia da série completa 15 anos. A cantora de 28 anos lembrou alguns momentos e agradeceu a personagem.



Miley citou as amizades que construiu, crescimento profissional ao longo da série e revela que foi no set de filmagens que se apaixonou pela primeira vez. "Eu experimentei me apaixonar pela primeira vez nesses anos. Comecei meu período de forma embaraçosa, com uma calça capri branca, é claro, no dia em que um "cara bonito" foi escalado e pediu para almoçar comigo. Passei no banheiro com minha mãe soluçando e lutando para encontrar um par de jeans", revelou.