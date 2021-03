Mayra Cardi e a filha, Sophia reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 18:35 | Atualizado 24/03/2021 18:36

Rio - Mayra Cardi contou que não esperava chegar em sua mansão no interior de São Paulo e ver que a filha, Sophia, de 2 anos, tinha organizado uma festa na piscina. A área de lazer da casa estava toda enfeitada e com profissionais do canal do YouTube registrando o evento.



"Olha que gracinha. Cheguei em casa sem saber de nada e Sophia resolveu fazer uma festinha para ela e para as duas vizinhas. Tem três lembrancinhas, ou seja, são as duas amigas vizinhas e o filho da Preta que vieram. Ela resolveu fazer uma pool party em um dia de sol. Olha que gracinha", disse.