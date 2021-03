Erick Jacquin está com covid-19 Carlos Reinis/Band

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 19:19

Rio - A Band estreia a terceira temporada de "Pesadelo na Cozinha" com apresentação do chef Erick Jacquin. A produção vai ao ar dia 30 de março e terá quatro episódios inéditos gravados antes da pandemia do novo coronavírus.



Durante o programa, o chef vai apontar falhas e sugerir soluções para que os empreendimentos voltem a lucrar e, algumas vezes, acaba entrando em conflito com donos e funcionários que são mais resistentes às mudanças.