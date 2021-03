Os Paralamas: João Barone, Hebert Vianna e Bi Ribeiro Mauricio Valladares

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 10:56

Rio - Para levar arte e esperança para a casa das pessoas de todo o país, nesse momento tão delicado, o Teatro Prudential vai liberar, no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, a partir das 10h em seu canal do YouTube (https://www.youtube.com/TeatroPrudential), peças e shows de diversas atrações que fizeram parte de sua programação, do início da pandemia até o momento.

fotogaleria

Publicidade

Uma programação plural, que vai do rock ao forró, com de shows de Marcelo Serrado, Izabella Bicalho, Laila Garin, Osmar Silveira e Tacy de Campos, que participaram da série Grandes Clássicos da MPB, o Somamos Festival completo, com Chico Brown, Theo Bial e Quel, Duda Brack e Chico Chico, Mariana Volker, Beraderos, Bandas Tuim e Pietá, Luciane Dom e Barbara Sut e Pedro Miranda e o Forró da Gávea. Nas artes cênicas destacam-se as peças Na Casa do Rio Vermelho e a infanto-juvenil, Dois Pais. Para encerrar o dia, a exibição da live dos Paralamas do Sucesso. A programação virtual ficará disponível por 48 horas.



O movimento tem como objetivo aproveitar a data para reviver momentos importantes que marcaram a história do Teatro Prudential e reaproximar o público da arte que se torna cada vez mais necessária e importante. Um agradecimento especial aos artistas que tiveram a sensibilidade de liberar as suas apresentações para fazerem parte desse dia.



Programação: Dia Mundial do Teatro





10:00 Dois Pais



11:00 Na Casa do Rio Vermelho, o amor de Zélia e Jorge



12:00 Marcelo Serrado canta de Wando a Sinatra



12:00 Pedro Miranda e o Forró da Gávea



13:00 Laila Garin canta Elis Regina



13:00 Izabella Bichalho canta Chico Buarque



14:00 Tacy Campos canta Cássia Eller



14:00 Osmar Silveira canta Cazuza



15:00 Baraderos



15:00 Chico Brown



16:00 Barbara Sut



16:00 Duda Brack e Chico Chico



17:00 Theo e Quel



18:00 Luciane Dom



19:00 Pietá



20:00 Mariana Volker



21:00 Paralamas do Sucesso