Thais Bezerra dando oficina de percussão no Dia Internacional da Mulher de 2020 Lu Mattos/Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 10:11

Rio - Dia 8 de março foi Dia Internacional da Mulher e a Maestrina Thaís Bezerra comemorou com a segunda edição da Oficina Tá no Batuque: Percussão para Mulheres. O objetivo do encontro foi realizar uma vivência musical celebrando trajetórias de luta, resistência, alegria, conquista e liberdade. Este ano, devido ao período de pandemia, o encontro foi online. O curso reuniu 50 percussionistas, cada uma em sua casa, resultando em um clipe inédito. A música escolhida foi "Pra Matar Preconceito", de Manu da Cuica e Raul DiCaprio.

O clipe teve a direção musical, arranjo e regência da maestrina Thaís Bezerra; e contou com as musicistas convidadas Marina Íris na voz, Samara Líbano no violão, Rosa Graciosa no sax e Yayá no cavaco. Além delas, as monitoras de naipe: Agogo - Mari Si; Alfaia - Ju Magaldi; Caixa - Alê e Ana Corina; Ganzá - Isis; Surdo Marcação - Elizabeth Rabelo; Surdo de Terceira - Ju Duarte; Tamborim - Marcela e Nicole Leão; e Xequerê - Bárbara Vasconcelos e as alunas da Oficina de Percussão Online para Mulheres.