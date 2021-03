Detonautas Roque Clube e Gabriel O Pensador gravam juntos 'Racismo é Burrice' Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 12:22

Rio - "Racismo é Burrice" é a música escolhida pelo Detonautas Roque Clube como o primeiro single de 2021, canção de Gabriel O Pensador, que também participa da gravação do single. Lançada em 2003 pelo rapper carioca, a canção, infelizmente, continua atual. "Racismo é Burrice" ganha vídeo clipe no formato de colagens produzido pela Seven Content, com Tico Santa Cruz assinando o roteiro com Fábio Masson, que também assina direção.

Na abertura da canção, que ganha videoclipe em animação, o Detonautas manda o seu recado por Tico Santa Cruz: “Essa música foi gravada há alguns anos pelo meu parceiro Gabriel O Pensador e, de lá pra cá muito pouco mudou. Nós que temos a pele clara sabemos que somos privilegiados e as nossas responsabilidades são do tamanho dos nossos privilégios. Conscientes disso, o Detonautas traz de volta essa canção pra que a gente possa colaborar na luta contra o racismo estrutural. Se liga aí...”

Racismo é Burrice, que chega às plataformas digitais pela Sony Music, é música com a temática política e social, que entre agosto e dezembro de 2020 o Detonautas lançou músicas que dialoga com temas que contribuem para importantes debates durante a pandemia (Carta ao Futuro, em 14/agosto; Micheque, em 4/setembro; Mala Cheia, em 9/outubro; Kit Gay, 6/novembro; Político de Estimação/11/Dez).

Detonautas Roque Clube é formado por Tico Santa Cruz (vocal), Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (bateria), Phil (guitarra) e André Macca (baixo).