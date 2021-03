Padre Fábio de Melo Reprodução do Instagram

Publicado 27/03/2021 16:35 | Atualizado 27/03/2021 16:43

A mãe do Padre Fábio de Melo morreu neste sábado, decorrente das complicações pela Covid-19. A notícia foi confirmada pelo religioso, que lamentou a perda nas redes sociais. Dona Ana Maria estava internada desde o dia 15, e nesta semana precisou ser intubada. Ela tinha 83 anos.



Padre Fábio de Melo publicou longo texto em homenagem a mãe no Instagram junto de um vídeo em que aparece cantando. "Minha mãe partiu hoje. Logo cedo, como quem tem pressa de viver a eternidade. A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma. Ela me deu a vida num Sábado de Ramos, como hoje. Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer”.



O religioso agradeceu pelo tempo com a mãe. "Obrigado, minha dona Ana! Só Deus e nós sabemos o quanto fomos um do outro. Uma pertença que me fez sofrer, sorrir, amar, aprender, conjugar todos os verbos que tornaram válida a aventura de nossa existência. Seguirei hospedando sua memória, levando tudo o que couber dentro de mim".