Publicado 27/03/2021 18:09

Ana Maria Braga fez a festa dos fãs na tarde deste sábado (27) ao entregar a possibilidade de ter um novo parceiro no "Mais Você", da Globo, após a morte de Tom Veiga, intérprete de Louro José. Em bate-papo com Fernanda Gentil durante o programa "Se Joga", Ana Maria confessou.



"Estou com o espaço dele (do Louro José) e vou te confessar que não sei ainda. Espero que quando isso acontecer a gente possa se falar de novo. Acho que vai acontecer", disparou. Na conversa, a apresentadora também relembrou como criou o boneco, ainda nos tempos do programa "Note & Anote", da Record TV.

"Eu vinha após um programa infantil, quem sabe se eu tivesse um boneco para interagir com as crianças? Eu tinha um louro chamado Louro José. José é meu pai. Tive a felicidade de encontrar o Tom. E deu esse casamento de 25 anos", declarou.

Tom Veiga, intérprete do papagaio, morreu no fim de 2020. Ele foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro. O ator tinha 47 anos e duas filhas. De acordo com o IML, ele morreu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma.