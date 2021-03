Cesar Filho e Elaine Mickely Reprodução do Instagram

Sábadão de sol! A atriz e modelo Elaine Mickely, de 40 anos, e o marido, o apresentador Cesar Filho, de 60, aproveitaram o dia de sol que fez hoje (27) em família. Respeitando o isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus, eles, que se curaram recentemente da doença, passaram o manhã na piscina da mansão onde moram.



Nas redes sociais, o casal compartilhou imagens da reuniãozinha na companhia dos filhos, Luma, de 20 anos de idade, e Luigi, de 17. "Melhor momento da vida... Meus amores", escreveu Elaine no Instagram.



Após passar dias internado com Covid-19 e ter sido submetido até mesmo à fisioterapia pulmonar, César Filho se recuperou e voltou dia 22 e fevereiro, sob aplausos, aos estúdios do "Hoje em Dia", da Record. Emocionado, o apresentador se emocionou no programa ao vivo.