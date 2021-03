Gretchen reprodução do instagram

Por iG

Publicado 28/03/2021 10:07 | Atualizado 28/03/2021 10:14

São Paulo - Neste sábado, Gretchen fez uma declaração bastante polêmica enquanto era entrevistada no Talk Flow, no Youtube. A dançarina afirmou que "gay quer ser uma mulher". A artista ainda disse: "Então, sou a bicha que deu certo, eu nasci mulher. Mas tenho as atitudes e o jeito de um travesti". Vale ressaltar que o filho de Gretchen, Tammy Miranda, é um homem trans.

Depois da repercussão negativa, Gretchen foi até as redes sociais se pronunciar. "É impressionante como as pessoas gostam de utilizar falas minhas pra mudarem o sentido das coisas. Gente, parem de ficar dramatizando um comentário bem humorado e sem maldade. Está ficando difícil de se expressar no mundo de hoje", desabafou.

"Para vocês mais jovens, cansei de fazer esse comentário há muitos anos e nunca nenhum gay se sentiu ofendido. Até porque é uma fala minha que eu me coloco exatamente no lugar de todos vocês", completou.

As postagens acima, no entanto, logo foram apagadas. No lugar delas, Gretchen resolveu se retratar. "Olá, meus amores! Em uma entrevista concedida ao vivo, eu me expressei muito mal em uma resposta, e magoei muitas pessoas a quem eu amo tanto e que tanto me respeitam. Mesmo após esses anos todos de uma convivência super amorosa com o universo LGBTQIA+, e mesmo eu tendo tanto orgulho de ter um filho trans, eu não estou isenta de cometer erros", disse.

"Por isso, peço desculpas sinceras e de coração por essa fala infeliz. Prometo levar este aprendizado e seguir sempre evoluindo e aprendendo. E prometo também, quando errar, ouvi-los, e me desculpar imediatamente", finalizou Gretchen.