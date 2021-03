Fiuk Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 19:51 | Atualizado 28/03/2021 19:54

Fiuk anda bastante irritado na casa do "Big Brother Brasil 21", da Globo. Depois de cair no choe ao movimentar o edredom com Thaís, o ator e cantor desabafou, neste domingo (28), que se sente incomodado quando o apresentador Thiago Leifert o chama de Felipe, seu nome de batismo.



"Eu já falei algumas vezes e fico sem graça de falar de novo", desabafou, enquanto conversava com os colegas de confinamento. E essa não é a primeira vez que ele reclama da produção do reality show. Ele já foi punido por comer uma fruta do grupo VIP, quando estava na xepa, e disse que estava "passando fome".