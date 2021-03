Agnaldo Timóteo Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 21:45 | Atualizado 28/03/2021 22:11

Agnaldo Timóteo, de 84 anos, que precisou ser intubado, no sábado, para ser tratado de forma mais segura contra a Covid-19, continua em estado grave e com respirador mecânico. No boletim médico, a família do cantor e político disse que o quadro inspira cuidados e pede orações.

"A família permanece confiante na sua plena recuperação e agradece aos que estão nas correntes de orações, muito importantes nesse momento", diz o comunicado. Agnaldo foi internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em estado grave em razão de complicações da Covid-19 no dia 17 de março, no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.