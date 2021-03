Simone e Simaria João Viegas

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 18:46 | Atualizado 30/03/2021 10:54

Rio - Simone e Simaria anunciaram uma live na tarde do domingo de Páscoa. A apresentação "Debaixo do Meu Telhado" vai contar com as participações de Tarcísio do Acordeon e Tierry.