Publicado 30/03/2021 10:21 | Atualizado 30/03/2021 16:24

Rio - Anitta completa 28 anos nesta terça-feira. A cantora comemorou a data na balada, em Miami, nos Estados Unidos. A artista postou no Stories, do Instagram, várias fotos em que aparece se divertindo em uma boate com a venezuelana Lele Pons, a modelo Isabela Grutman e o empresário David Grutman.

A comemoração de Anitta contou com um enorme bolo rosa, de seis andares, e muitas velas. Para animar ainda mais a festa, na hora do "Parabéns", algumas garçonetes do local surgiram segurando pôsteres enormes com fotos da cantora.

Nesta tarde, a cantora foi surpreendida por um presente inusitado. Ela ganhou um bolo em formato de Beats. A marca pegou sugestões dos fãs nas redes sociais para criar um bolo inspirado no zodíaco, na energia e na paixão do signo de áries, que é o signo da cantora.