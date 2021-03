Demi Lovato reprodução - internet

Publicado 30/03/2021 14:52

Rio - Demi Lovato, de 28 anos, resolveu compartilhar seus planos para o futuro. Durante entrevista ao podcast "The Joe Rogan Experience", no último sábado, a cantora revelou que pretende adotar uma criança, além de falar sobre o antigo relacionamento com Max Ehrich.



Quando questionada se gostaria de ter filhos, Demi respondeu: "Eu costumava querer. Acho que, se [quero] alguma coisa é adotar, mais do que qualquer coisa".