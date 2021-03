Nadja Pessoa Divulgação

Publicado 30/03/2021 15:52

Rio - Nadja Pessoa é uma das celebridades cotadas para o novo reality show da Record. "A Ilha", programa que deve estrear em julho com apresentação de Sabrina Sato, conta com famosos em um local paradisíaco brasileiro. Segundo o site "Notícias da TV", a mudança de visual de Nadja está relacionada à sua participação no programa.



Essa será a quarta participação de Nadja em um reality da emissora. Começando com "Power Couple Brasil", indo para "A Fazenda", onde foi expulsa, mas ganhou o programa no PlayPlus "Tudo ou Nadja".