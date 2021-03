Rafa Kalimann reprodução do instagram

Publicado 30/03/2021 19:23 | Atualizado 30/03/2021 19:24

A Globoplay confirmou, nesta terça-feira, a estreia do programa de Rafa Kalimann no serviço de streaming. O "Casa Kalimann" será lançado na plataforma no dia 28 de abril e será apresentado pela ex-participante do "Big Brother Brasil 20".

Com direção de Boninho, o programa terá 13 episódios, mas ainda não teve a sinopse divulgada. Semana passada, ao participar do "Encontro com Fátima Bernardes", Rafa falou, sem muitos detalhes, sobre a ansiedade de estrear a atração.

"É um projeto para o fim de abril, com direção do Boninho. Vai ser muito a minha cara, tive liberdade para criar. Estou com a expectativa muito alta porque vou poder ser eu mesma. Não posso falar mais nada, senão o Boninho vai brigar comigo. Mas todos podem esperar um programa muito de verdade", revelou Rafa.