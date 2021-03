Ana Hickmann e o marido Alexandre Correa Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 14:57

Rio - Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, usou as redes sociais para afirmar que não tem nenhum perfil em um site de paquera. O empresário compartilhou uma foto do perfil falso e pediu ajuda dos seguidores para denunciar a conta.



"Nunca ouvi falar [do site]. Esse perfil é fake. Me ajudem a denunciar, por favor", disse.