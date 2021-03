Paris Jackson AFP

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 15:34 | Atualizado 31/03/2021 17:48

Rio - Paris Jackson, filha de Michael Jackson, falou sobre como foi crescer com o Rei do Pop. Em entrevista à Naomi Campbell, na série da modelo no YouTube, a cantora de 22 anos disse que seu pai garantiu que os filhos fossem "cultos".



"Meu pai era muito bom em garantir que fôssemos cultos, em ter certeza de que fôssemos educados, e não apenas nos mostrar só o brilho e o glamour, como hotéis chiques, hotéis cinco estrelas. Também era tipo, vimos tudo. Vimos países do terceiro mundo. Vimos todas as partes do espectro", revelou.