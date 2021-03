Flávia Viana Reprodução

Flávia Viana usou o Instagram, nesta quarta-feira, para pedir desculpas após o vazamento da informação de que recebeu dinheiro do governo para fazer propaganda a favor do tratamento precoce para o coronavírus.

A influencer gravou uma série de Stories chorando e pedindo desculpas aos seguidores. De acordo com a influencer, ela não concorda com esse tipo de tratamento e prefere não se meter em política. Além dela, João Zoli, Jéssika Taynara e Pam Puertas também teriam sido remunerados por posts sobre o tema.



"Não me meto com político, acho que o que os governantes fazem com a gente é fazer todo mundo de palhaço, eu tenho nojo de falar de quem governa do nosso país. Não me interpretem mal, minha intenção foi de alertar e de cuidar", disse Flávia.

"Minha intenção ao fazer o trabalho foi única e exclusivamente ajudar. Intenção de cuidado com as pessoas que me assistem. Não acredito em tratamento precoce dessa doença tão louca que está espalhada por aí", disse ela. Flávia teria recebido R$ 11,5 mil por um publicação feita no dia 14 de janeiro.



"Em janeiro, a minha equipe foi procurada para a gente fazer um trabalho de divulgação dos cuidados que a gente teria que ter com a Covid-19, e os trabalhos incluíam máscara e álcool gel, tudo que a gente tem falado desde o começo dessa pandemia", relatou ela. "E a minha intenção ao fazer esse trabalho foi única e exclusivamente ajudar. Foi uma intenção de cuidado com as pessoas que me assistem, cuidados com vocês", garantiu.