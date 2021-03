Elymar Santos Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 17:02 | Atualizado 31/03/2021 17:47

Rio - Elymar Santos, de 68 anos, foi vacinado contra a covid-19 nesta quarta-feira, no Sambódromo do Rio de Janeiro. Após ser imunizado, o cantor agradeceu aos médicos e enfermeiros na Sapucaí e desceu do carro para tirar foto com a equipe. O momento foi registrado por fotógrafos que estavam no local.

Nesta quarta-feira, o Rio vacina homens e mulheres de 69 anos. Elymar ficou conhecido na década de 90 após ser presença constante no palco no "Domingão do Faustão". O cantor chamou atenção do público a partir de 1985, quando se apresentou no Canecão, famosa casa de show carioca, que fechou em 2010. Entre seus sucessos estão Escancarando de Vez e Taras e Manias.