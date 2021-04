Por O Dia

Rio - Simone, da dupla com Simaria, usou as redes sociais para contar que tem dedicado o feriadão a faxinar sua mansão. A cantora também revelou que gosta de fazer tarefas domésticas e ajudar suas funcionárias a limpar a casa.



Simone ainda explicou que ela aprendeu a ser organizada ainda na infância, assim como Simaria, por influência da mãe. "Depois de fazer um monte de coisa aqui em casa, limpar um monte de coisa, amanhã seguiremos na faxina pesada. Se tem um negócio que eu gosto mesmo é de cuidar da minha casinha. Eu herdei isso da nossa mãe. A gente foi ensinada a, desde pequenininhas, arrumar nossa caminha e lavar pratos", disse.

"Quando a gente morava com a nossa avó, tinha que fazer tudo: lavar prato, lavar roupa, limpar o piso, arrumar nosso quarto... pra gente era muito natural. Hoje eu agradeço por saber fazer. Graças a Deus, a vida hoje nos proporciona a ter uma equipe que nos ajuda. Mas na falta de alguém, a gente arregaça as mangas e faz. Ajudo as meninas que estão aqui em casa e é maravilhoso. Adoro. De verdade, gosto de fazer as coisas do lar", contou.