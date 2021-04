Mayra Cardi e Arthur Reprodução

Por iG

Publicado 05/04/2021 15:01 | Atualizado 05/04/2021 15:02

Mayra Cardi postou um vídeo na tarde desta segunda-feira (05) para anunciar que voltou com o ex-marido Arthur Aguiar. Na publicação, ela ainda associou o seu relacionamento com o ator com a ressurreiçãode Jesus Cristo e disse que jamais teria certeza de que não seria traída novamente -- relembrando um dos principais motivos para o término.



fotogaleria

Publicidade

"Você voltou? Não. Porque voltar é fazer o mesmo caminho. Eu me separei, prosseguimos com a papelada de separação para finalizarmos o nosso ciclo. Hoje é tempo de ressurreição e é assim que eu gostaria que fosse essa nova vida, da morte para a vida. Porque, sim, não podemos chamar de vida tanta falta de amor, tanta falta de respeito e tanta destruição feita no passado em nosso lar", iniciou.



"Começamos um novo, de novo, para viver o novo. Respeitando o tempo e as ordens das coisas acima de tudo. 'Mayra, você tem certeza que ele não vai te trair?'. Não, não tenho. E jamais teria como ter. Nunca saberemos o dia de amanhã, nem nossas ações, nem as ações alheias. As minhas escolhas têm riscos", completou.



"Assim como vocês, eu também fui surpreendida e eu decidi gritar para os quatro cantos do mundo ouvirem. Gritei, me joguei no chão, chorei, disse que amava, que estava doendo, que estava ferida e que precisava de ajuda. Recebi muito amor, muitas pedras, muito abraço, muita crítica. Descobri a quantidade de mulheres doloridas e sofridas assim como eu. Me coloquei no lugar delas, porque sim, eu só sou uma mulher, cheia de falhas e sofrimentos como toda mulher", disse Mayra.