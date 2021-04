Paolla Oliveira Divulgação

Publicado 05/04/2021 15:51 | Atualizado 05/04/2021 15:55

As celebridades estão cada vez mais expondo a sua rotina de cuidados com o corpo e, também, popularizando alguns procedimentos estéticos que já viraram verdadeiros queridinhos nas maiores clínicas do país.

Pensando nisso, a JK Estética Avançada reuniu os cinco procedimentos mais pedidos entre o time de famosas que frequentam seu espaço em São Paulo e contou como funciona cada um deles. Confira essa lista:



Botox Full Face

Feito por: Ludmilla, Bianca Andrade, Rafaella Santos, Virgínia Fonseca, Nadine Gonçalves, Estefânie Mattos, Pâmela Drudi, Gabriela Versiani e Zé Felipe



O full face é um conjunto de procedimentos, como aplicação de toxina botulínica e ácido hialurônico, utilizando diferentes técnicas, para obter um resultado natural e ao mesmo tempo harmônico, além de contribuir também para o rejuvenescimento do rosto.



Preenchimento labial

Feito por: Rafaella Santos, Bianca Andrade, Virgínia Fonseca, Flay, Débora Moura, Brunna Gonçalves, Pamela Drudi e Mirela Janis.



O preenchimento labial é um procedimento estético feito com agulha para a introdução de gel com ácido hialurônico na região dos lábios com o objetivo de delinear seu contorno, aumentar o volume ou até mesmo projetá-los.



Round Glúteo

Feito por: Claudia Raia, Gretchen, Nadine Gonçalves, Gabriela Versiani, Ana Mosconi e Juju Salimeni.



O tratamento exclusivo da clínica consiste na associação de ativos que aumentam a produção de colágeno na região glútea, melhorando a flacidez e celulite. Além de aplicação de bioestimuladores e preenchedores, para o aumento de volume.



Ativos injetáveis para flacidez e gordura localizada

Feito por: Fernanda Souza, Claudia Raia e Paolla Oliveira.



Tratamento que associa técnicas manuais, equipamentos estéticos de alta tecnologia, enzimas lipolíticas e cosméticos específicos com o objetivo de melhorar o contorno corporal, predeterminado em avaliação corporal.



Rinomodelação

Feito por: Bianca Andrade, Virgínia Fonseca e Gabriela Versiani.



O procedimento pouco invasivo utiliza uma técnica de preenchimento com ácido hialurônico de alta densidade, injetado em pontos específicos do nariz, com o objetivo de corrigir imperfeições ou defeitos, melhorando, assim, o contorno nasal.