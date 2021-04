Ex-BBB Guilherme Napolitano Leo Franco / Agnews

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 15:56 | Atualizado 05/04/2021 15:57

Rio - O modelo e ex-BBB Guilherme Napolitano ainda cogita participar de outro reality show. Em entrevista à revista "Quem", Guilherme falou sobre a possibilidade de fazer parte do elenco de "No Limite" e "De Férias com o Ex".



"Acho que participaria [do No Limite], sim. Tenho vontade", contou o modelo. O reality vai contar com 18 competidores, todos ex-participantes do "Big Brother Brasil".