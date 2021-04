Por O Dia

Publicado 05/04/2021 17:40 | Atualizado 05/04/2021 17:44

Rio - A atriz Mônica Martelli usou as redes sociais para pedir orações para Paulo Gustavo, internado por conta da Covid-19 . No Instagram, Martelli comentou sobre o estado de saúde do amigo e as notícias falsas "que querem explorar sua imagem através de sensacionalismo e mentiras"."Precisamos nos cuidar e cuidar dos outros. Esse é o principal recado que o Paulo Gustavo nos manda", escreveu. Em seguida, a atriz lamentou as notícias falsas.