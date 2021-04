Dudu Camargo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 18:51

Rio - Afastado do SBT, o apresentador Dudu Camargo disse que foi "obrigado" a tirar férias depois de mais de dois anos. Segundo Dudu, a ordem veio diretamente de Silvio Santos. Em entrevista ao "Pânico", da rádio Jovem Pan, ele garantiu que não deixou a emissora, mas que não teria problemas em negociar com uma concorrente.



“Não saí do SBT, mas estou dando variedades para as pessoas maquinarem se pode acontecer”, explicou o jornalista. “Eu gosto muito de fazer televisão e acho que muita gente não consegue me ver em outro canal, mas temos várias emissoras em que o Dudu se encaixaria em diversos projetos", completou.



O apresentador explicou que não gostou de ficar longe do "Primeiro Impacto". “O problema desse negócio de férias nem é o cara puxar o seu tapete, porque eu me garanto com os resultados. Tanto que eu peguei os consolidados de sexta-feira (2), o ‘Primeiro Impacto’ bateu recorde negativo. Há muitos meses não atingia uma média tão baixa como atingiu sexta", disse.