Pedro Henrique Calhao │ Tangueiros In Concert Antonio Carlos Banavita/Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:48

Rio - Até 10 de abril de 2021, sempre às 20h30, ao vivo pelo Facebook, TANGUEIROS IN CONCERT apresenta o regente e pianista Pedro Henrique Calhao, que estará acompanhado pelos músicos Facundo Estefanelli no contrabaixo acústico, Israel Fogaça Jr. no violino, e Martin Lima no bandoneon. O projeto traz seis apresentações online, com repertório que valoriza a música instrumental.

fotogaleria

Publicidade

Drama, paixão e sensualidade se misturam à trilha sonora do TANGUEIROS IN CONCERT que em 6 shows online, dos tangos mais conhecidos, interpretando obras de Carlos Gardel até a grande revolução liderada por Astor Piazzolla. Apresentando um repertório refinado de tangos, que inclui desde os clássicos de salão até milongas e romanza. Mesclando intensidade a elementos sonoros tipicamente latinos, o ritmo envolve os ouvintes e reúne apaixonados pelos quatro cantos do mundo. Sua origem deu-se na região do Rio da Prata, entre as cidades de Buenos Aires e Montevidéu. O tango é considerado Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade.

Em 2021, ano que integra as comemorações do centenário de nascimento de Astor Piazzolla, os shows TANGUEIROS IN CONCERT também prestam homenagem a este artista, destacando as composições com inovações do jazz.

Publicidade

O projeto é realizado com o apoio da Lei Federal Aldir Blanc, através do Edital ProAC Expresso LAB 39/2020, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e conta com o apoio cultural da Stephanou Cultural.

As lives TANGUEIROS IN CONCERT ocorrem até 10 de abril, sempre às 20h30, horário de São Paulo, gratuitamente, pelo Facebook no endereço: https://www.facebook.com/pedrohcalhao