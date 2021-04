Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 07/04/2021 14:38 | Atualizado 07/04/2021 14:39

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, atualizou seu perfil no Instagram para falar do estado de saúde do ator e pedir doações de sangue. "Boa tarde meus amigos! Nosso amado segue melhorando aos pouquinhos. O caminho é longo e tortuoso, às vezes encontramos umas pedras, mas o destino final certamente é a cura", iniciou o dermatologista.



