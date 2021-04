Jojo Todynho Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 16:11

Jojo odynho falou sobre a polêmica do ex-namorado, o jogador Polidoro Júnior, zagueiro do São Caetano. A funkeira resolveu terminar o relacionamento após descobrir que o atleta mantinha várias namoradas ao mesmo tempo. Nesta quarta-feira, Jojo foi às redes sociais comentar o assunto.

Em uma série de Stories, no Instagram, Jojo disse: Eu só pego bofe babado. Infelizmente, o golpe tá aí, às vezes a gente cai. Porque o negócio no meio de campo é bom pra c*", explicou.

"Antes de ganhar R$ 1,5 milhão, a mamãe aqui já tinha nome, já tinha money. Mamãe aqui não banca homem, não", disse Jojo.