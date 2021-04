Rapper Kanye West AFP

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 16:24

Rio - A Netflix comprou os direitos de transmissão de um documentário sobre a vida de Kanye West nesta quarta-feira. Segundo o site "The Wrap", a produção ainda não tem nome, mas será comandada por Clarence “Coodie” Simmons e Chike Ozah, que trabalharam com o rapper em Jesus Walks.



A ideia da plataforma de streaming é lançar o documentário sobre o ex-marido de Kim Kardashian no final de 2021.