Gabriel Diniz e Karoline Calheiros Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 07/04/2021 16:36

Karoline Calheiros namorava Gabriel Diniz, que morreu em um acidente de avião monomotor em 2019. No último dia 27, a jovem assumiu namoro com um amigo do cantor, Tom Santos, e vem enfrentando questionamentos dos fãs por causa disso.



"Só esclarecendo, estou namorando mesmo! Mas não era melhor amigo de Gabriel. Era do meio da música, conhecia Gabriel. Estou feliz e tenho certeza que Gabriel está feliz com minha escolha. Uma pessoa do bem que veio para acrescentar!", afirmou a psicóloga ao Instagram Gossip do Dia.