Marcelo Adnet Globo/Estevam Avellar

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 17:36

Rio - Além do convite para comentar fatos do "BBB21", Marcelo Adnet foi escalado pela Glogoplay para preparar uma abordagem descontraída na cobertura da emissora na cerimônia do Oscar. As informações são do site "UOL".



A transmissão, que acontece dia 25 de abril, não será a primeira a apostar nesse formato. Em anos anteriores, o evento já foi apresentado pela trupe do Choque de Cultura, Paulo Vieira e Renata Gaspar, que também integravam o elenco do "Fora do Hora".