Nesta quarta-feira, Cybelle Hermínio, ex-mulher de Tom Veiga, o intérprete do Louro José, negou boatos que dizem que ela sofreu agressões do companheiro durante o casamento. Por meio de um vídeo publicado em seu Instagram, Cybelle falou sobre a situação ao lado de seu advogado.









"Minha relação com Tom sempre foi muito carinhosa e amorosa. Nunca houve nenhum tipo de violência de nenhuma das partes. A gente tinha briga normal, como todo casal, mas nada que fugisse do controle. Sempre tive uma relação muito boa com os amigos. Me surpreende porque eu tenho mensagens deles, tenho arquivo de grupos que a gente participava juntos. Então, eu desconheço completamente essas coisas que estão sendo faladas", disse.A empresária também negou que houvesse plano de divórcio entre ela e o ator.Houve uma briga de um casal, como qualquer outra, em meio a uma pandemia, e eu fui para a casa da minha mãe respirar um pouco. Nunca houve data de assinatura de divórcio", afirmou.