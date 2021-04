Simone e Zaya reprodução do instagram

Publicado 08/04/2021 15:49 | Atualizado 08/04/2021 15:51

Simone revelou para os seguidores algumas dificuldades que está tendo em amamentar a pequena Zaya. Depois que a família voltou dos Estados Unidos, onde a menina nasceu, a cantora não teve mais leite e recorreu à formula.

A irmã de Simaria também contou que, ao voltar, trouxe três latas da formula norte-americana. Quando o suplemento acabou, Zaya não conseguiu, ainda, se adaptar à brasileira.

"Quando vim de Orlando, trouxe na mala três latas de leite que eram complementos que a Zaya estava tomando, juntamente com o meu peito. Porém, infelizmente, eu não tenho leite. Nunca tive bastante leite no meu peito. Mas tinha só três latas e tive que fazer a mudança porque a marca não é vendida no Brasil. A bichinha odiou. Tomava 10, 15 mls e não queria mais", contou ela.



"A noite foi bem longa porque ela queria o leite da lata que estava acostumada e o peito não tem mais leite. Foi bem complicado. Acordei com ela querendo dormir e comer e por fim consegui dar a quantidade certa de leite. Vamos ver se na próxima mamaderira que ela vai tomar se ela vai se adaptar e tomar toda. Senão, como é que eu vou fazer? Já experimentei duas marcas daqui e se ela pudesse conversar me diria, 'me evite'. Então, vamos ver como serão as cenas do próximo capítulo", relatou.