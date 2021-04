Fernanda Gentil e Priscila Montandon reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 17:25

Rio - Fernanda Gentil revelou que planeja ter um filho com a mulher, a jornalista Priscila Montandon. Em entrevista à revista "Crescer", a apresentadora disse que precisou adiar o plano por conta da pandemia do novo coronavírus.



"É um plano nosso, que como vários foi adiado pela pandemia. Mas a gente não tem data nem momento certo, é só um assunto que é muito vivo aqui", declarou. Mãe de dois meninos, Gentil disse que sonha com mais um herdeiro. "Eu e Priscila temos em comum muitos conceitos, ideias, valores e princípios. Acho que isso conta muito na hora de decidir criar um filho junto com alguém", explicou.