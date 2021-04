Edu Guedes Instagram

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 14:46

Rio - O apresentador Edu Guedes, que comanda o programa "The Chef", agora também terá um novo programa na rádio, fazendo dupla jornada da Band. A partir da próxima segunda-feira, dia 12, o jornalista estará na programação da Play FM, com o "The Chef na Play".



A atração diária vai focar em dicas práticas na cozinha e aproveitamento dos alimentos. De segunda a sexta, Edu vai apresentar dois programas às 9h e às 15h, ambos gravados.