Príncipe Harry estaria se preparando para voltar ao Reino Unido pela primeira vez desde que se afastou da realeza britânica. Ele teria decidido fazer a viagem para comparecer ao velório de Príncipe Philip e dar apoio aos familiares. Porém, ainda não se sabe se Meghan Markle vai acompanhar o marido nesse retorno ao país Europeu.



"Harry fará todo o possível para voltar ao Reino Unido e ficar com a família dele. Ele não quer nada mais do que estar lá para a família dele, principalmente para a avó, durante esse período terrível. Meghan está grávida, então vai precisar conversar com os médicos para saber se é seguro ou não viajar", disse uma pessoa próxima ao casal ao jornal britânico Daily Mail.

Meghan e Harry estão com relações estremecidas com a família real britânica desde que decidiram renunciar aos títulos e se afastar da coroa. Tudo se intensificou quando eles deram uma polêmica entrevista a Oprah Winfrey falando sobre casos de racismo e reclamando do tratamento que a ex-atriz recebeu quando fazia parte da realeza.



O velório de Philip pode ser o reencontro da família real desde que essas polêmicas começaram. Segundo comunicou o Palácio de Buckingham, o marido da Rainha Elizabeth II morreu na manhã desta sexta-feira (9) em paz no Castelo de Windsor. Ele estava com 99 anos e passou um mês internado entre março e fevereiro. A causa da morte ainda não foi revelada.