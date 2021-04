Gugu e João Augusto Reprodução/Instagram

João Augusto, de 19 anos, filho de Gugu Liberato , pretende seguir carreira como apresentador TV. O rapaz, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, diz que assistir o pai em ação lhe despertou esse interesse. "Tenho esse desejo de, no futuro, fazer o que ele fazia. Eu via meu pai entrando no palco e meu coração ia a mil. Adorava estar ali e vê-lo apresentando", disse João, em entrevista ao programa "A Noite É Nossa".