Por O Dia

Publicado 09/04/2021 19:18

Rio - Charles Anson, ex-secretário de imprensa da rainha Elizabeth II, afirmou em entrevista à revista "People", que a monarca estava preparada para a morte de Philip. Durante a conversa, Anson também deu detalhes da relação entre a rainha e o príncipe.



"Ela teria pensado nesse momento várias vezes, e sua forma de lidar seria ficar o mais firme e calma possível. Isso é natural para ela, devido ao seu temperamento e experiência", disse. Em seguida, acrescentou: "Em todos os meus anos trabalhando para ela, ela sempre se manteve calma, não importa o que estava acontecendo. Mas para qualquer ser humano, é um momento muito catártico".

O ex-secretário ainda afirmou que a relação entre o casal era amistosa. "Ele levava muito a sério o papel de apoio à Rainha", contou. "Há algumas coisas com as quais eles precisaram lidar que foram difíceis, mas foi um casamento longo com muita felicidade", continuou."Era natural para ele ficar ao lado de sua esposa. Ele rapidamente se conformou com a tarefa de assumir esse papel de apoio, e também de cuidar da própria vida", completou.