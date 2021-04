Meghan Markle e príncipe Harry anunciaram, em fevereiro, que estão esperando um segundo filho AFP

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 14:43 | Atualizado 10/04/2021 14:48

Harry deverá ficar em isolamento social por cinco dias para conseguir viajar dos EUA ao Reino Unido. Segundo fontes do jornal "Mirror", o marido de Meghan Markle estaria desesperado para conseguir chegar a tempo do funeral do avô.

De acordo com as regras do país, qualquer pessoa que viaje para a Inglaterra deve se isolar por dez dias. Porém, os viajantes podem fazer o teste cinco dias após a chegada ao país e sair do isolamento caso o resultado dê negativo.

Meghan Markle, que está grávida do segundo filho, não irá acompanhar o marido na viagem. Segundo um comunicado enviado pela família real ao "Mirror", ela teria sido aconselhada a não fazer a viagem pelo seu médico.