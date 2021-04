Monique Alfradique Reprodução

Monique Alfradique foi uma das famosas que decidiram doar sangue em nome de Paulo Gustavo, internado desde o dia 13 de março, com coronavírus. A doação de sangue foi pedida pela família do humorista. Paulo Gustavo precisou fazer transfusão de sangue por causa do uso do ECMO 9 (circulação extracorpórea em membrana).



No Instagram, a atriz publicou uma mensagem a Paulo. "Meu amigo @paulogustavo31 tenho sonhado frequentemente com você e me traz paz te “ver” bem! Não vejo a hora desses sonhos se tornarem realidade. Seguimos na corrente! Seus fiéis escudeiros seguem na linha de frente imbatíveis @juamaral00 @dealucia66 toda equipe médica e seu grande amor @thalesbretas!! Vem logo! Estou doando um pouquinho de mim pra você. Que esse ato solidário seja contagiante. Quem puder, doe sangue!".